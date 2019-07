“Cachoeira” causa estragos e fecha alas na UPA Tancredo em Cascavel

Uma verdadeira cachoeira foi registrada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves na manhã de ontem em Cascavel. Vídeos enviados à reportagem do Jornal HojeNews mostram a água vertendo do teto, descendo as paredes e alagando o local.

De acordo com fontes ligadas a funcionários do local, a situação já vinha sendo registrada havia alguns dias, mas se agravou na manhã de ontem. Por conta desse vazamento, alas foram fechadas na UPA e leitos ficaram comprometidos.

Durante a tarde a equipe de reportagem foi até a recepção da UPA, onde ainda havia baldes e panos pelo chão para controlar a inundação. No teto da recepção era possível ver o gesso inchado e danificado devido à água. Funcionários confirmaram o vazamento no local e afirmaram que a situação no interior da UPA estava “complicada”.

Reforma

A unidade passou por reforma e adequação há pouco mais de um ano, quando a gestão deixou de ser apenas do Município e passou a ser compartilhada com o Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) e receber pacientes regulados pelo Siate e pelo Samu. Na época, o valor investido na obra foi de R$ 180 mil.

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde informou que houve um “problema pontual no encanamento”, o qual acabou por ocasionar transtornos em alguns ambientes, em especial no refeitório. Porém, a equipe de manutenção da secretaria foi acionada e o “contratempo resolvido”.

A secretaria informou ainda que o problema foi registrado em local diferente dos quais foram contemplados na reforma citada.

Os questionamentos sobre o fechamento de alas e comprometimento de leitos não foram respondidos pela Secretaria.

Reportagem: Claudia Neis