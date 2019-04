Caboclo anuncia mudanças na CBF

Rio de Janeiro – Empossado na terça-feira como novo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo não demorou para apresentar um pacote de novidades para o torcedor brasileiro.

Dentre as novas ações para a evolução do esporte, o dirigente prometeu nova marca da CBF, novos uniformes da seleção brasileira, técnico da seleção olímpica, novo presidente da Comissão de Arbitragem, construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol, Conselho de Craques e criação da Diretoria de Desenvolvimento do Futebol Brasileiro.

Quanto à nova logomarca, a prioridade foi valorizar as cores, em especial o Amarelo Canarinho. Já em relação aos uniformes, as novidades ficaram para os modelos números 1 e 3 a serem utilizados pela seleção principal na Copa América 2019. Destaque para o fardamento na cor branca, em homenagem aos 100 anos da primeira conquista da Copa América.

Já na seleção olímpica a novidade foi a apresentação de Sylvinho como treinador. Aos 44 anos, o profissional atua como auxiliar-técnico de Tite na seleção principal desde 2016 e, agora, terá a missão de comandar a equipe Sub-23 do Brasil.

Já a presidência da Comissão de Arbitragem ficará a cargo do ex-árbitro Leonardo Gaciba. Aos 47 anos, o gaúcho chega para o cargo com a autoridade de quem foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro nas temporadas de 2005, 2006, 2007 e 2008.

Outro nome bastante conhecido do futebol brasileiro que assume cargo na CBF de Caboclo é Juninho Paulista, novo diretor de Desenvolvimento. Campeão do Mundo em 2002 e da Copa das Confederações em 1997, o ex-jogador e gestor de futebol passa a comandar o departamento que faz parte da estrutura organizacional da CBF.

Conselho de Craques

A CBF passará a ter também o Conselho dos Craques, formado por diversos ex-jogadores, jogadoras e técnicos para discutir o futebol do País. Cafu, Ricardo Rocha, Jairzinho, Careca, Muricy Ramalho, Carlos Alberto Parreira, Zinho, Gilberto Silva, Juninho Paulista, Pretinha e Michael Jackson se reunirão periodicamente para debater o desenvolvimento do futebol no Brasil.

Centro de Desenvolvimento

Outra novidade anunciada por Caboclo fará o futebol brasileiro ganhar sua maior estrutura de alto rendimento dedicada ao desenvolvimento e à modernização do esporte no País, o novo Centro de Desenvolvimento do Futebol Brasileiro. Em uma área de mais de 100 mil metros quadrados, no Rio de Janeiro, estarão reunidas nove atividades que unirão formação de excelência e responsabilidade social, com a CBF School e a CBF Academy junto ao projeto CBF Social, uma escola de ensino fundamental para atender, em tempo integral, crianças em situação de vulnerabilidade social da região. Pela manhã elas terão aula regular e, pela tarde, o ensino do futebol.