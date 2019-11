Brasileiro de 19 anos é indicado a prêmio de Revelação da IAAF

São Paulo – O paulista Alison Brendom Alves dos Santos é um dos cinco candidatos ao prêmio de Revelação do Ano da IAAF (sigla em inglês para Federação Internacional de Atletismo), cuja definição ocorre no dia 23 de novembro, em Mônaco.

Treinado por Felipe de Siqueira, Alison, de 19 anos e que já está no treinamento de base para Tóquio 2020, teve uma temporada excelente, tendo quebrado sete vezes o recorde sul-americano sub-20 dos 400m com barreiras e encerrado a temporada na liderança do ranking mundial da categoria (48s28). Além disso, foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, no Campeonato Pan-americano sub-20, em San José (Costa Rica) e na Universíade, em Nápoles (Itália). Alison foi também o sétimo colocado no Mundial de Doha, no Catar.

Alison começou no atletismo em 2014, na escola em que estudava em São Joaquim da Barra (SP). Os professores queriam indicar atletas para iniciarem a prática do atletismo no Instituto Edson Luciano Ribeiro, prata nos 4x100m em Sydney 2000 e bronze em Atlanta 1996. Alto e coordenado, o jovem passou a fazer parte da equipe e em pouco tempo já conseguiu resultados nos 400m e nos 400m com barreiras. Tanto que em 2017 integrou o revezamento 4x400m misto, campeão no Mundial Sub-18 de Nairóbi (Quênia). Em 2018, foi bronze nos 400m com barreiras do Mundial sub-20 de Tampere (Finlândia).