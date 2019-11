Brasileirão: Flamengo e Botafogo fazem clássico dos opostos no Rio

Rio de Janeiro – Botafogo e Flamengo fazem nesta quinta-feira (7) um clássico que terá impacto nas duas pontas da tabela de classificação do Brasileirão 2019, às 20h, no Engenhão, pela 31ª rodada.

O time alvinegro quer ganhar uma injeção de ânimo na luta para fugir do rebaixamento, enquanto o rubro-negro pretende manter sua ótima vantagem na liderança.

Como mandante, o Botafogo não perde para o Flamengo pelo Brasileirão desde 2009. Porém, para esta partida, não contará com um de seus principais jogadores. Com entorse no joelho direito, Marcinho fica de fora do clássico. Luiz Fernando, recuperado de dores musculares, retorna ao time, e Fernando segue na lateral direita.

O Flamengo, por sua vez, não possui nenhuma baixa. E mais: tem a volta do artilheiro Gabigol, que cumpriu suspensão no fim de semana, na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians. Assim, a tendência é de que a escalação que inicie o embate seja aquela considerada ideal pelo técnico Jorge Jesus e que vem encantando seus torcedores.