Brasil ultrapassa o Reino Unido e se torna o segundo país com mais mortes no mundo

De acordo com informações do boletim divulgado pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), o Brasil tem, até o momento, 41.828 mortes em decorrência do novo coronavírus e 828.810 casos confirmados. Nas últimas 24h, foram contabilizados mais 909 óbitos e 25.982 diagnósticos positivos.

Com os números divulgados nesta sexta-feira (12), o Brasil ultrapassa o Reino Unido em mortes decorrentes da Covid-19 e se torna o 2º país do mundo com mais falecimentos por conta da doença, atrás apenas dos Estados Unidos. O ranking se repete também na quantidade de casos confirmados. País mais afetado pela pandemia, os EUA contam com uma eficaz estrutura de testagem e registram mais de 2 milhões e 114 mil óbitos.

Os estados mais atingidos pela epidemia são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Amazonas, de acordo com a quantidade de pacientes diagnosticados.