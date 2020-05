O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (17) o balanço dos casos de novo coronavírus no Brasil. Os dados apontam 16.118 mortes, eram 15.633 mortes no sábado (16), foram 485 novos registros de óbitos nas ultimas 24 horas.

Já os casos confirmados da doença no país são 241.080, no sábado eram 233.142, foram incluídos 7.938 casos no balanço em 24 horas.

De acordo com o ministério, há 130.840 pacientes em acompanhamento, o que representa 54,3% do total e 94.122 recuperados, equivalente a 39%.