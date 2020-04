Brasil tem mais de 66 mil casos de covid-19 e mais de 4,5 mil mortos

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (27) o boletim atualizado da covid-19 no Brasil. Já são 66.501 pessoas infectadas pelo vírus no País e 4.543 mortos.

Segundo o balanço, foram registrados 4.613 casos nas últimas 24 horas, uma taxa de crescimento de 7,4% em comparação com o domingo (26). Nas mortes houve um acréscimo de 8% com 338 mortes em um dia.

São Paulo ainda é o Estado com o maior número de casos (21.696) e 1.825 mortes.

