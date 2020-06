Brasil tem 526 mil casos de covid-19 e 29.937 mortes

O Brasil registrou 623 novas mortes nas últimas 24 horas por coronavírus e o total foi para 29.937 no País. Em números absolutos de casos, o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de contaminações. Está atrás dos Estados Unidos, que têm 1,8 milhão, e à frente de Rússia, que registra 414,8 mil casos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. No mundo são mais de 6,2 milhões e 373 mil mortes.

O balanço mais recente do Ministério da Saúde aponta o total de 526.447 diagnósticos da doença em todo o território nacional, sendo 12.247 novos casos confirmados em um dia. Há, ainda, 285.430 pessoas com sintomas relacionados ao coronavírus sob investigação, de acordo com a pasta. Do total de óbitos confirmados, somente 220 ocorreram nos últimos três dias.