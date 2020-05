Brasil registra 22.666 mortes e mais de 363 mil casos de coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (24), que nas últimas 24 horas foram registradas no Brasil 653 novas mortes por coronavírus. Com isso, o total de óbitos por Covid-19 chega a 22.666 no país.

Já os casos confirmados nas últimas 24 horas foram 15.813, elevando o número de infectados a 363.211.

Do total, 149.911 pacientes que estão recuperados da doença, o que equivale a 41,3% dos infectados.