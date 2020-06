Brasil passa de 46 mil mortes por covid e se aproxima de 1 milhão de casos

O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) atualizou nesta quarta-feira (17) os dados do avanço da covid-19 em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, houve o incremento de 32.188 diagnósticos. Em números totais, o País chegou a 955.377 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia.

Em relação ao número de mortes, foram confirmados mais 1.269 novos óbitos, chegando a 46.510 no total. Os números foram confirmados pelo Ministério da Saúde.

No entanto, os dados divergem um pouco do boletim divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa (O Globo, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S.Paulo). Pela apuração feita diretamente com as secretarias de Saúde dos estados, foram confirmados 1.209 óbitos e 31.475 novas infecções por coronavírus, elevando para 46.665 mortes e 960.309 casos, aproximando-se rapidamente da marca de 1 milhão de infectados.

Tanto esse consórcio quanto o boletim do Conass foram criados há duas semanas, quando o Ministério da Saúde ocultou diversos dados da pandemia e atrasando sobremaneira a divulgação, causando dúvida sobre a transparência dos números.

Estados

São Paulo continua como o estado com mais casos da doença: são 191.517. Em seguida aparecem Rio de Janeiro (89.963), Ceará (84967), Pará (74.192) e Maranhão (64.735).

Quando observadas as mortes, São Paulo também lidera a lista, com 11.521 óbitos. Depois vêm Rio de Janeiro (8.138), Ceará (5.282), Pará (4.350) e Pernambuco (4.009).

No mundo todo, são mais de 8 milhões de pessoas que contraíram a doença, das quais mais de 440 mil perderam a vida.