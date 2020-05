Brasil passa de 23 mil mortes e 374 mil casos de covid-19

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde na noite desta segunda-feira (25), o número de óbitos decorrentes do coronavírus no Brasil chegou a 23.473, com registro de 807 mortes em 24 horas. Nem todos os óbitos aconteceram nesse período, que registra apenas a confirmação.

Os casos confirmados da doença subiram para 374.898, com adição de 11.687 casos nas últimas 24 horas.

O Brasil é o segundo país no mundo mais afetado pela covid-19 em números absolutos, de acordo com o ranking da Universidade Johns Hopkins, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No mundo, 5,4 milhões de pessoas já contraíram o novo coronavírus e mais de 344 mil morreram.