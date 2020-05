Brasil passa de 100 mil casos do novo coronavírus; mortes são 7.025

Segundo o boletim do Ministério da Saúde, Brasil atingiu neste domingo a marca de 101.147 casos diagnosticados e 7.025 óbitos pelo novo coronavírus. Houve um aumento de 4.588 casos e 275 novas mortes desde o último balanço do governo, divulgado no sábado.

Com os novos dados, o Brasil passou o Irã e tornou-se o 9º país com maior número de infecções, atrás de Estados Unidos, Espanha, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Turquia.

Mortes

Em relação ao número de mortes, com o registro oficial de 7.025, o Brasil ultrapassou a Alemanha e é, agora, o sétimo em que há mais registro de casos letais. O ranking é liderado por Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Espanha, França e Bélgica.