Brasil ocupa o 6° lugar em número de mortos por covid-19 no ranking mundial

O Ministério da Saúde divulgou que 11.519 pessoas já faleceram em decorrência da covid-19 em território nacional até esta segunda-feira (11), o país ocupa o 6º lugar em número de mortos no ranking mundial da Universidade Johns Hopkins. As informações são do Jornal Metrópoles.

Foram registradas 396 mortes nas últimas 24 horas, um aumento de 3,5% em relação aos dados divulgados ontem. Segundo o Ministério da Saúde nem todas as mortes aconteceram de domingo para segunda-feira, uma vez que foram concluídas as investigações de alguns óbitos de abril e março.

Ainda de acordo com o boletim, o país tem 168.331 casos confirmados de coronavírus desde o primeiro registro de covid-19. Nas últimas 24 horas, surgiram 5.632 novos casos, um crescimento de 3,4%.

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas são as unidades federativas mais afetadas pelo coronavírus no Brasil. Segundo especialistas, o número de pacientes contaminados pelo novo vírus é de oito a 16 vezes maior que o divulgado, por causa da subnotificação.