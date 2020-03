Brasil já registra transmissão de coronavírus dentro do País

Diagnóstico laboratorial de casos suspeitos do novo coronavírus (2019-nCoV), realizado pelo Laboratório de Vírus Respiratório e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), que atua como Centro de Referência Nacional em Vírus Respiratórios para o Ministério da Saúde

Diagnóstico laboratorial de casos suspeitos do novo coronavírus (2019-nCoV), realizado pelo Laboratório de Vírus Respiratório e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), que atua como Centro de Referência Nacional em Vírus Respiratórios para o Ministério da Saúde

São Paulo – São Paulo registrou nesta quinta-feira (5) os dois primeiros casos de transmissão direta do coronavírus no País. A confirmação é do Ministério da Saúde.

Os dois novos pacientes paulistas tiveram contato com a primeira pessoa doente no País, cuja confirmação da doença aconteceu no dia 26 de fevereiro. Trata-se de um empresário de 61 anos que esteve na Itália até o dia 21 passado. Ele mora em São Paulo e no fim de semana do Carnaval ele participou de um almoço com 30 pessoas, que passaram a ser monitoradas, assim como outras quatro que voltaram da Europa no mesmo avião.

O ministério não informou quem são essas pessoas que tiveram a contaminação direta e se são parentes do idoso, que está internação domiciliar.

Ao todo, são oito pessoas com a doença no Brasil. São seis casos em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Uma mulher de 23 anos tem teste positivo no Distrito Federal e aguarda contraprova. O caso confirmado no Espírito Santo é de um homem de 37 anos que esteve na Itália.

O número de casos suspeitos da doença subiu de 531 para 636 de quarta para a quinta-feira. Já foram descartadas 378 análises.

Os estados com mais casos suspeitos são: São Paulo (182), Rio Grande do Sul (104), Minas Gerais (80) e Rio de Janeiro (79). No Paraná, o último boletim divulgado ontem à tarde trazia 20 casos sendo monitorados.