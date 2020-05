Brasil já é o quarto com mais casos de covid do mundo; mortes passam de 15,6 mil

O Brasil chegou a 233.142 casos confirmados de covid-19, ultrapassou a Itália e a Espanha neste sábado e se tornou o quarto país do mundo em número de pessoas com a doença. De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, ao menos 15.633 mortes foram causadas pelo novo coronavírus. A Itália, segundo dados do governo local, tem 224.760, e a Espanha, 230.698.

Segundo o ranking da universidade americana Johns Hopkins, apenas Reino Unido (241.455), Rússia (272.043) e Estados Unidos (1.450.269) têm mais casos confirmados da doença que o Brasil até agora.

No ranking de mortes causadas por covid-19, o Brasil continua na sexta posição, atrás da França (27.532), Espanha (27.563), Itália (31.610), Reino Unido (34.456) e Estados Unidos (87.841).

De acordo com o balanço do ministério, foram notificados 816 novos óbitos de sexta para sábado.

Normalmente, os números registrados aos finais de semana são inferiores aos divulgados em dias úteis porque há menos equipes nos estados atualizando os dados.