Brasil faz história no Mundial com dobradinha

Festa dupla para o Brasil na prova dos 50m peito do Campeonato Mundial de Natação que está sendo disputado em Gwangju, na Coreia do Sul. Felipe Lima conquistou a medalha de prata nos 50m peito com o tempo de 26s66, enquanto João Gomes levou o bronze com 26s69. O britânico Adam Peaty foi o campeão com 26s06. É a primeira vez que dois atletas do Brasil vão ao pódio em uma mesma prova do Mundial em piscina longa.

Na história dos Mundiais, o Brasil chega a 43 medalhas. São nove medalhas de ouro em provas de piscina, além de outras seis em águas abertas. São ainda 12 pratas (oito na piscina e três nas águas abertas) e 16 bronzes (oito na natação e sete nas águas abertas). Os 50m peito não fazem do programa olímpico, ou seja, não serão realizados nos Jogos de Tóquio 2020. Essa distância só é nadada em Campeonatos Mundiais.