Brasil enfrenta Paraguai para cumprir tabela no Pré-Olímpico

Rio de Janeiro – Com três vitórias em três jogos e já classificada para o quadrangular final, a seleção brasileira se despede da primeira fase do Pré-Olímpico de Futebol masculino nesta sexta-feira (31) contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário de Armênia, na Colômbia.

Por já estar garantida entre as quatro equipes que disputarão as vagas olímpicas no quadrangular final da competição, além de ter sofrido com um surto de vômito e diarreia nos últimos dias, a seleção brasileira entrará em campo com uma formação bastante modificada nesta rodada final do Grupo B.

O técnico André Jardine utilizará a partida como “laboratório”, dando minutos em campo para jogadores que pouco atuaram na competição. Assim, Maycon, Igor Gomes, Pepê, Bruno Tabata, Yuri Alberto, Iago e outros meninos que podem ser testados neste compromisso.

Do outro lado, o Paraguai vai para o tudo ou nada, pois ainda tem chances de se classificar para o quadrangular final. Para isso precisa vencer o Brasil por qualquer placar, o que o levaria aos mesmos seis pontos do atual segundo colocado Uruguai, que folga nesta rodada e perderia a posição pelos critérios de desempate – tem menos um de saldo de gols.