Brasil e Senegal empatam em amistoso em Singapura

No primeiro amistoso da Data FIFA de outubro, a Seleção Brasileira enfrentou Senegal nesta quinta-feira (10) e empatou em 1 a 1. No Estádio Nacional de Singapura, a equipe comandada por Tite saiu na frente com belo gol de Roberto Firmino, e viu o time africano deixar tudo igual com Diédhiou.

O próximo jogo da Canarinho será no domingo (13), diante da Nigéria, novamente em Singapura, às 9h (de Brasília).

O jogo

A Seleção Brasileira iniciou a partida dominando as ações diante de Senegal. Com boas investidas pela direta, a Canarinho marcou bem a saída de bola adversária, que encontrou dificuldade para avançar. Tanto que, logo aos oito minutos de bola rolando, os comandados de Tite abriram o placar em Singapura. Após boa arrancada pela direita, Philippe Coutinho enfiou para Gabriel Jesus, que deu ótimo passe para Roberto Firmino chegar na cara do gol e, com frieza, dar uma cavadinha para matar o goleiro e mandar por cobertura: 1 a 0. O Brasil seguiu buscando mais gols, com Coutinho sendo travado na hora do chute aos 16 minutos, por exemplo. Depois, a equipe africana foi tentando buscar espaço, mas viu Ederson fazer boas defesas. Aos 25, Sadio Mané finalizou de fora da área, e o defensor da Canarinho segurou. Aos 38, o goleirão foi seguro para defender o chute forte de Diédhiou. Mas, aos 44, o atacante cobrou pênalti, Ederson foi para o canto certo, mas a bola acabou entrando: 1 a 1. Na jogada seguinte, Coutinho tocou para Firmino, que passou de primeira para Neymar ficar cara a cara com Gomis, que fez boa defesa.

O Brasil voltou para o segundo tempo mantendo a busca por mais gols. Logo aos três minutos, Arthur roubou a bola do adversário e passou para Casemiro, que tocou rapidamente para Coutinho finalizar de primeira e mandar por cima. No lance seguinte, Casemiro quase encobriu Gomis em chute do meio de campo, mas o goleiro conseguiu a defesa. Aos sete foi a vez de Gabriel Jesus ficar cara a cara com o defensor senegalês, que travou a jogada. Mais organizada em campo e bem posicionada na defesa, a Canarinho não deu espaço para o adversário. Em outra boa chance de gol para o Brasil, aos 23 minutos, Neymar cobrou falta direta, mas viu a bola sair por cima, bem perto do travessão. Os minutos finais ficaram ainda mais movimentados, com as duas equipes criando boas chances de balançar as redes. Enquanto Senegal levou perigo com Sidy Sarr, parado em ótima defesa de Ederson, o Brasil quase marcou em três oportunidades. Aos 41, Neymar viu a bola explodir em Sané e sair para escanteio. Depois, Richarlison finalizou de primeira, mas o chute saiu pela lateral. E, aos 44, Neymar cobrou falta direto para o gol, mas Gomis caiu bem para fazer a defesa e manter o marcador em 1 a 1.

Brasil: Ederson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Arthur (Matheus Henrique) e Philippe Coutinho (Richarlison); Gabriel Jesus, Roberto Firmino (Everton) e Neymar.