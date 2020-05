Brasil é o 9° no ranking de nações com o maior número de casos de covid-19

O Ministério da Saúde divulgou no início da noite desta quinta-feira (7), os números atualizados da covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas foram notificados 610 óbitos e 9.888 contaminados pelo novo coronavírus.

No total, o país acumula 9.146 mortes e 135.106 casos confirmados da covid-19, desde o primeiro registro oficial da doença em fevereiro. Com esses números o país passou a ocupar a 9ª posição no ranking de nações com o maior número de ocorrências em todo o mundo.

São Paulo segue concentrando a maior parte das notificações, com 39.928 casos e 3.206 mortes, seguido do Rio de Janeiro, que tem 14.156 confirmações e 1.394 óbitos. Os estados que registram as menores notificações, no momento, são Mato Grosso do Sul, que tem 311 casos e dez mortes, e Mato Grosso, com 417 casos e 13 óbitos.

Clique aqui e veja o detalhamento de casos por Estado.

