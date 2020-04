Brasil chega a 33.682 casos da covid-19; mortos já são 2.141

O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta sexta-feira (17), o balanço atualizado com os casos do novo coronavírus no Brasil. Já são 33.682 pessoas infectadas pelo vírus no Brasil e o número de mortos chegou a 2.141 nesta sexta-feira.

Foram diagnosticados 3.257 pacientes nas últimas 24 horas em todo o território nacional, o que representa um acréscimo de 10,7% de incremento nas taxas.

Já a taxa de mortalidade desta sexta-feira chegou a 11,7% , o que representa a morte de 217 pessoas nas últimas 24 horas.

Confira o boletim completo: