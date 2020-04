BR-163 em Lindoeste será interditada para detonação de rochas

Na próxima quinta-feira (23) haverá uma interdição na BR-163 em Lindoeste, mais precisamente no Km 175, próximo à Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ao lado do Auto Posto Sabiá, com previsão dos trabalhos serem realizados entre as 16h e 17h.

A interdição é necessária para a realização de “Desmonte de rochas com fogo controlado” devido as obras de duplicação da rodovia.

Equipes da PRF e da empresa encarregada da obra estarão no local realizando a orientação de trânsito.

A PRF sugere que os motoristas evitem transitar neste horário no segmento citado.