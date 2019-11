Botafogo enfrenta Athletico-PR fora de casa

Com sete jogos à frente do Botafogo, com cinco derrotas e duas vitórias, Alberto Valentim ainda não conseguiu repetir nenhuma escalação. Para o jogo contra o Athletico-PR, que acontece na Arena da Baixada no próximo domingo (17), o treinador não terá o goleiro Gatito Fernandes e o lateral Yuri. Diego Cavalieri e Lucas Barros serão os titulares

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta (15) Valentim também falou do que espera do jogo contra o Furacão: “Fazer partida de muita quantidade. É um termo que tenho usado. Muita quantidade, aliada à qualidade técnica de definir bem”.

Ex-jogador do Furacão, onde atuou por três anos (1996 a 1999), Valentim prega atenção para a velocidade e a mentalidade dos donos do gramado sintético da Arena da Baixada: “Time muito bem treinado, com jogadores de velocidade. Tem uma identidade tática, o Athletico repete o mesmo comportamento tático seja ofensivo ou defensivo”.

Apesar de várias perguntas sobre a possibilidade de Diego Souza começar a partida, o treinador preferiu não o confirmar entre os titulares: “Aqui no Brasil tem uma coisa que parece que é um demérito. Quando o jogador não inicia uma partida, parece que está pecando”.