Botafogo bate o Athletico-PR e encosta no G-6 do Campeonato Brasileiro

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Athletico-PR por 2 a 1 neste domingo (11) e encostou no G-6 da tabela de classificação. O resultado no Nilton Santos fez o Alvinegro subir para a sétima posição, com 22 pontos. Já o Furacão, com 19, aparece no 11º lugar.

O jogo

No Rio de Janeiro, os times fizeram um primeiro tempo equilibrado. Os primeiros minutos foram dominados pelo Athletico-PR, que saiu na frente aos 15. Após cobrança de falta pela esquerda, a bola sobrou para Thonny Anderson chutar rasteiro e fazer 1 a 0. O Botafogo, então, começou a pressionar e quase empatou aos 18, com Marcelo Benevenuto, que cabeceou para fora. Depois, aos 30, Benevenuto cruzou da intermediária, o goleiro Caio saiu mal e se enroscou com Pedro Henrique. Luiz Fernando aproveitou a sobra da bola e completou para o gol de cabeça: 1 a 1.

No segundo tempo, o Botafogo voltou pressionando mais e quase marcou o segundo gol aos 13 minutos, quando Luiz Fernando invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado para boa defesa de Caio. Depois, aos 18, Diego Souza balançou as redes, mas o gol foi anulado com o auxílio do VAR porque a bola havia batido no braço de Joel Carli antes da finalização do atacante. Mas, aos 31, também após o lance ser revisto pelo VAR, o Alvinegro teve pênalti a seu favor, e Diego Souza cobrou com categoria para fechar o placar no Nilton Santos: 2 a 1.