Bolsonaro convida Regina Duarte para assumir Secretaria da Cultura

Brasília – A atriz Regina Duarte foi convidada pelo governo para assumir a Secretaria Nacional de Cultura e promete responder até este sábado (18). Ela já foi chamada anteriormente para o posto pelo presidente Jair Bolsonaro, mas recusou. Desta vez, no entanto, o assédio a ela aumentou.

A atriz, conhecida por suas posições de direita, vem sendo cortejada por membros do entorno de Bolsonaro desde o anúncio da saída de Roberto Alvim, demitido nessa sexta-feira (17) após a repercussão negativa de um vídeo no qual ele parafraseia discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels.

Regina disse a interlocutores que ficou animada, mas ainda está em dúvida sobre assumir o cargo.

O nome dela também foi levado por um parlamentar próximo ao presidente ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).