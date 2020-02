Bolsa Solidária atende 500 estudantes

A ação promovida pelo Provopar foi realizada nessa segunda-feira (3) na Cozinha Social do Bairro Interlagos, zona norte de Cascavel. A sétima edição do Bolsa Solidária entregou mais de 500 kits com mochilas e materiais escolares para as crianças atendidas e cadastradas em projetos e serviços do programa.

No ano passado, o projeto que atende crianças e adolescentes matriculados na rede pública passou a contar com apoio do Nucria e da 15ª SDP, que realizam arrecadações e desenvolvem atividades de instrução às crianças no momento da entrega dos materiais. “O estudo é a base, é na escola que a criança socializa, que a criança se prepara para o mundo”, considera a delegada responsável pelo Nucria, Bárbara Strapassom.

A montagem dos kits conta com a colaboração de diversas empresas, entidades e doações da população, que permitem que o simples desejo desses estudantes seja atendido.

Alguns dos apoiadores do projeto, como a delegada Bárbara Strapassom e agentes da 15ª SDP, estiveram presentes na entrega, auxiliando os voluntários.