Bolsa Família cresce e tem fila de espera

Reportagem: Milena Lemes

O número de famílias que são beneficiárias do Programa Bolsa Família vem aumentando em Cascavel desde 2017, quando 3.242 estavam cadastradas no programa, em setembro. Já em setembro de 2018 o número cresceu para 4.487 e, agora, já soma 5.088 famílias beneficiárias.

E o número pode aumentar, pois, de acordo com o CadÚnico (Cadastro Único), 2.007 famílias aguardam o governo federal fazer a liberação do benefício a elas.

As famílias possuem o perfil de renda de per capita de até R$ 178 mensal. Em média, o valor do benefício é de R$ 148,74 em Cascavel.

Marilene Peroni mora no Bairro Interlagos e passou a receber o benefício há oito meses, depois de três meses de espera. “Demorou muito para eu começar a receber. E a minha única renda”, afirma.

Ela conta que recebe R$ 82 por mês. Na casa dela vivem ainda o marido, o filho de 4 anos e a filha de 9 meses. O dinheiro vai para a compra de roupas e calçados para os filhos.

A família vive em uma casa cedida pela sogra de Marilene. Ela conta que, para complementar a renda, conseguiu um bico para a montagem de grampos de roupas.

Já o marido de Marilene conseguiu um emprego em um frigorífico recentemente.

Regiões com mais beneficiários

De acordo com o CadÚnico, o maior número de pessoas que recebem o benefício moram no Bairro Floresta. Apenas no Conjunto Habitacional Riviera há 850 famílias beneficiárias. Em seguida está o Bairro Interlagos, com 628 famílias, e o Cascavel Velho, com 515 famílias.