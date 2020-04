Bolo pão de queijo

INGREDIENTES:

1/2 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

3 ovos

1 colher (café) de sal

100 g de queijo parmesão ralado

100 g de queijo mussarela picada

3 xícaras (chá) de polvilho doce

1 colher (sopa) de fermento em pó

Queijo parmesão ralado para polvilhar

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o sal.

Reserve 2 colheres (sopa) do queijo parmesão para polvilhar.

Adicione o restante do queijo parmesão e a mussarela ralada à mistura do liquidificador, batendo até ficar uma massa homogênea.

Reserve.

Em um recipiente, coloque o polvilho doce e a mistura reservada.

Mexa com uma colher e se desejar, acrescente orégano e salsinha.

A seguir, adicione o fermento e mexa bem.

Coloque em assadeira redonda de buraco no centro, untada e enfarinhada, e polvilhe as 2 colheres do queijo reservado.

Leve ao forno preaquecido (200º C) por 20 a 25 minutos.

Sirva quente ou frio.