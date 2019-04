Bolo farofa de banana

INGREDIENTES:

CREME:

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 lata de leite (use a medida do leite condensado)

1 colher de sopa de manteiga ( não uso pra diminuir o colesterol)

1 colher de sobremesa de baunilha

1 lata de creme de leite (acrescentar só depois que o creme estiver frio)

Você começa pelo creme pra ele ir esfriando

FAROFA:

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 ovo

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

4 bananas nanicas

MODO DE PREPARO:

Leve ao fogo todos os ingredientes do creme até engrossar. O creme de leite será acrescentado por último, depois que o creme estiver ligeiramente morno.

Em outra tigela, misture com as mãos todos os ingredientes da farofa até ficar bem soltinha.

MONTAGEM:

Em uma assadeira untada e enfarinhada coloque metade da farofa. Cubra com banana nanica cortada ao comprido, uma pertinho da outra. Unte todas as bananas com o creme (coloco bastante creme).

Cubra tudo com a outra metade da farofa e polvilhe canela em pó. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. O bolo estará pronto quando bater sobre ele com uma colher e ele estiver um pouquinho crocante!