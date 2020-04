BOLETIM: mais 30 casos confirmados de covid-19 no Paraná, 71 recuperados e dois óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta segunda-feira (27) mais 30 casos de confirmados no Paraná, 71 recuperados e dois óbitos, totalizando assim, 1186 pessoas confirmadas com a doença, destas 753 estão recuperadas e liberadas do isolamento, mas 75 morreram por consequência da Covid-19.

Os 30 novos casos são registrados nos municípios: Paranaguá (2), Campo do Tenente (1), Curitiba (10), Piraquara (2), Colombo (1), Ponta Grossa (1), Cascavel (1), Campo Mourão (3), Nova Londrina (1), São João do Caiuá (2), Paranavaí (2), Paraíso do Norte (1), Terra Rica (1), Maringá (1) e Apucarana (1).

Os dois óbitos em decorrência da covid-19 são de uma mulher de 55 anos residente em Verê e um homem de 89 anos residente em Ivaiporã. Ambos estavam internados.

A quantidade de pacientes que residem fora do Paraná segue a mesma: 15 confirmados e dois óbitos, conforme detalhamento no Informe Epidemiológico.

