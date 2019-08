Biribol na Superliga

Modalidade ainda pouco conhecida no País, apesar de genuinamente brasileira, o biribol, que simplificadamente pode ser explicado como sendo uma partida de voleibol dentro da piscina, terá a primeira etapa da Superliga 2019/2020 neste fim de semana, em Goiânia (GO). E a equipe masculina de Cascavel estará presente na competição, sendo a única do Paraná dentre as oito participantes.

Os atletas Juliano Chuai, Ericson de Jesus Prestes, Paulo Bartzen, Marco Antônio de Almeida e Jorny Mattia Ribeiro terão a missão de representar a equipe cascavelense.

“Praticamos o biribol há oito anos em Cascavel, e hoje somos em cerca de 50 praticantes. No circuito nacional esta será nossa terceira participação”, explica Juliano Chuai, que é capitão da equipe cascavelense e presidente da FPBi (Federação Paranaense de Biribol).

Todas as participações da equipe de Cascavel em disputas nacionais foram por convite. A diferença desta vez é que em 2017 e 2018 os cascavelenses participaram apenas de uma etapa, e não tiveram os resultados computados para a classificação geral final. Nesta temporada, a primeira que sairá do Estado de São Paulo, a participação será em todas elas.

“Temos essa etapa agora em Goiânia, depois a segunda será em novembro aqui em Cascavel e a última será em fevereiro de 2020 em Caraguatatuba (SP)”, explica Juliano, ressaltando que Cascavel já está no mapa nacional do crescimento da modalidade.

Aliás, o jogador e dirigente explica que no Paraná apenas Cascavel e Londrina têm equipes atuando profissionalmente, mas que já há um trabalho sendo realizado em diversas cidades para fortalecer o esporte no estado.

O esporte

Conhecido por aliar esporte e lazer, o biribol tem competições que distinguem equipes apenas por femininas e masculinas. Não há categorias de idades ou outras modalidades que não seja quatro jogadores contra quatro jogadores. Não é necessário que os competidores saibam nadar, pois ficam em pé dentro da água. As especificações técnicas ficam por conta da piscina (profundidade e largura) e da rede (altura) apenas. O biribol tem origem na década de 60 na cidade de Birigui (SP). “É um esporte que está sendo estruturado. No ano retrasado foi criada a Confederação Nacional – e aqui a Federação Paranaense -, que já foi reconhecida pelo Ministério do Esporte e possui todos os selos e certificações como esporte nacional”, explica o cascavelense Juliano Chuai, presidente da Federação Paranaense de Biribol.