Equipe do Hospital Veterinário realiza procedimento odontológico em onça no Paraguai

A habilidade e a capacidade da equipe do Hospital Veterinário do Centro Universitário FAG para procedimentos em animais selvagens tornaram o espaço referência na região. E, se o animal não puder ser trazido até eles, os médicos-veterinários vão ao encontro do bicho.

Foi o que aconteceu na terça-feira (13): os médicos-veterinários e os professores do curso de Medicina Veterinária Rodrigo Neca Ribeiro e Rafael Mantovani foram convidados para um procedimento em uma onça-pintada do Centro de Investigação de Animais Silvestres da Itaipu Binacional no Paraguai.

Rodrigo, que é anestesiologista, ajudou na captura do animal. A onça foi levada para o lado brasileiro da Itaipu, no Refúgio Biológico Bela Vista, onde o tratamento de canal foi realizado pelo veterinário Rafael. Na sequência, foi feito o transporte ao local de origem.

O médico-veterinário começou o trabalho com felinos selvagens em 2011, enquanto ainda era acadêmico. Ele se formou em 2013, quando fez seu estágio obrigatório nos EUA, também com esse foco. A atuação, enquanto profissional, é principalmente com animais felídeos neotropicais que vivem no Brasil.

Parcerias

O Hospital Veterinário tem diversas parcerias, uma delas é com o Zoológico Municipal de Cascavel. O acordo permite ao Zoológico contar com assistência contínua dos animais, principalmente para os selvagens, enquanto para o Hospital é uma oportunidade de aperfeiçoamento dos profissionais e experiência aos acadêmicos que assistem aos procedimentos.