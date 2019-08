Série B: Londrina recebe o Criciúma em busca de se manter no G4

Londrina – Vindo de derrota para o América-MG (4 a 3) e empate com o Atlético-GO (1 a 1), o Londrina tenta voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, dia no qual recebe o Criciúma às 19h15, no Estádio do Café, pela 16ª rodada.

Os resultados dos últimos jogos só não foram piores para o Tubarão em termos de classificação por causa dos demais resultados das rodadas. O Alviceleste paranaense segue dentro do G4, com 24 pontos na quarta colocação.

A distância para os três primeiros colocados, entretanto, aumentou. Agora o time londrinense está a quatro pontos do Atlético-GO, a cinco do Coritiba e a sete do Bragantino, que já atuaram na rodada.

Já a distância para os concorrentes à vaga no G4 diminuiu. Seis equipes iniciam a rodada com chances de alcançar a pontuação Londrina. Por isso, o técnico Alemão nem pensa em deixar escapar mais pontos na competição. Para isso, realizará diversas mudanças na equipe.

Quatro alterações são por necessidade, com o retorno dos veteranos Germano e Dagoberto, de suspensão, e as baixas de Augusto, suspenso, e Marcondes, lesionados, na zaga. A dupla de defesa será formada por Silvio e Diogo Silva.