Bicharada do Refúgio de Itaipu comemora Páscoa com mimos e cardápio especial

Em vez de ovos de chocolate e outras guloseimas industrializadas, os animais desfrutaram de uma alimentação especial e saudável, e com todo o encantamento da data, como manda a tradição. Os animais do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) de Itaipu adiantaram a celebração da Páscoa para o sábado (11), com um cardápio especial e decoração temática preparados pelos técnicos do local.

As onças Nena, Poty e Pytu se divertiram com “ovos de Páscoa” montados pela equipe do RBV com cascas de melancia recheadas com pedaços de carne. Os macacos-prego ganharam ovos cozidos; as antas, além de cenouras, ganharam enfeites com orelhas de coelho.

O trabalho é parte do enriquecimento ambiental desenvolvido com os animais do Refúgio, atividade que prevê a imposição de desafios e novidades para simular situações da natureza com os animais em cativeiro. A ação é importante para o desenvolvimento cognitivo dos animais. A expectativa é que a curiosidade e o faro incitem os animais a abrirem os embrulhos, de formas variadas.