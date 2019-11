Beto Carrero World investe em países da América do Sul

O Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina, tem grandes ambições. Além de explorar o mercado nacional por meio de parcerias com empresas e festivais musicais, agora a aposta é no mercado internacional, começando pelos países da América do Sul. A informação é do portal Brasilturis.

Régis Acosta Rodrigues, gerente de vendas trade, disse, em entrevista ao site de turismo, que o foco é principalmente no Chile e no Paraguai. “Temos muito interesse no mercado do Mercosul. São emissivos representativos, mas queremos desenvolver mais do que já desenvolvemos hoje em dia”. O mercado é estratégico para a companhia e será explorado com mais intensidade.

A empresa também anunciou novo tarifário para os agentes de viagem que vendem algum pacote para o Beto Carrero World. As informações para trabalhar os novos valores até dezembro de 2020 estão disponíveis no portal do parque de diversões.

No ano passado, o parque já havia iniciado ações para promover um intercâmbio maior de estrangeiros no país. Na época, o parque praticou tarifa de média temporada durante o verão para os operadores da Argentina que comprassem de forma antecipada. À época, o peso estava R$ 0,13, e o câmbio oferecido era de 1 peso para R$ 0,10 centavos. Com isso, o ingresso, que custava 1.650, passou a ser vendido por 1.350 pesos.

“O mercado argentino ama o Brasil. Estivemos recentemente em Salta, Tucumán e Córdoba, além de termos realizado, também, ações no Uruguai, Paraguai, Chile, Peru e Bolívia. Temos uma agenda muito forte junto a mercados que possam nos dar sustentabilidade não só no verão, mas durante o ano inteiro”, disse Roberto Vertemati, diretor comercial do Beto Carrero World, em entrevista ao site Mercado e Eventos.

O parque também possui ações no mercado nacional para o verão de 2019/2020. A partir do dia 1º de novembro, o Beto Carrero World passou a funcionar em todos os dias da semana. Um dos destaques é o musical Natal do Shrek, com protagonistas da DreamWorks Animation, incluindo Fiona, Gato de Botas, Homem Biscoito, Pinguins de Madagascar, Po, de Kung Fu Panda, entre outros.

A empresa também anunciou a quarta edição do VillaMix Festival Beto Carrero World, com data marcada para o dia 29 de dezembro. Serão mais de dez horas de evento com nomes populares da música sertaneja, como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Matheus e Kauan, além de artistas de música eletrônica, como DJ Alok.

O Beto Carrero World fica em Penha, no litoral de Santa Catarina. O parque tem mais de cem atrações e já foi considerado seis vezes o melhor parque temático da América do Sul pelo Travellers’ Choice, o mais importante prêmio da plataforma TripAdvisor. Segundo a empresa Reviewr, o local recebe por mês 93,18% de avaliações positivas em plataformas como Google My Business, Facebook, Trip Advisor, Reclame Aqui, Yelp e Foursquare.