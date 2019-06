Bens inservíveis da prefeitura de Marechal Rondon serão leiloados na próxima semana

A prefeitura de Marechal Rondon promove no dia 27 de junho, um leilão para alienação de bens públicos inservíveis. Serão leiloados 47 itens, tais como, veículos leves e pesados, sucata de mobiliário em geral, entre outros. Com lance mínimo estipulado em edital, os valores podem variar de R$ 100 a R$ 40 mil. O leilão acontecerá a partir das 8h30, no 3° piso do paço municipal.

Os bens poderão ser visitados e examinados nos dois dias anteriores a data do leilão, 25 e 26 de junho, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, devendo ser agendada a visita junto ao departamento de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, na prefeitura ou pelo telefone: (45) 3284-8888.

Poderão se habilitar para a licitação, pessoas físicas e jurídicas, inscritas respectivamente no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda, possuidores de documento de identidade, excluídos os membros da Comissão Permanente de Licitação e menores de 18 anos, não emancipados, bem como, funcionários da administração municipal.

Até o dia e horário de início dos lances verbais do leilão, os interessados deverão se credenciar perante o leiloeiro com a apresentação da ficha de cadastramento e identificação, munidos de documentos pessoais. Para saber mais sobre o credenciamento e demais informações, o contato pode ser feito via telefone: (45) 3284-8888 ou diretamente do departamento de Patrimônio, no paço municipal.

Clique AQUI e leia o edital do leilão com mais detalhes. Acesse AQUI o PDF com as fotos dos bens que serão leiloados.