Benefícios de encapsulados naturais incluídos na rotina

Uma alimentação equilibrada é a melhor forma de conseguir os nutrientes necessários para o organismo no dia, mas o que fazer quando a ingestão não é suficiente? Nesses casos, o uso de encapsulados naturais pode ser um aliado para reposição desses nutrientes e da manutenção da saúde, servindo como um suporte para as refeições. Outros fatores que podem causar esse déficit de vitaminas e minerais são algumas patologias, além de idosos e gestantes que necessitam de reposição conforme orientação do profissional de saúde.

As vitaminas e os minerais são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo, a falta ou o excesso pode causar doenças e alterações no organismo.

Para ajudar a entender como os encapsulados naturais podem trazer benefícios para o organismo, a nutricionista Ellen d’Arc, da Bio Mundo, rede de franquias que busca gerar saúde e bem-estar na vida das pessoas por meio de uma alimentação saudável, explica um pouco sobre alguns desses produtos.

“Antes de sair comprando diversos tipos de suplementos e encapsulados, é de extrema importância consultar um profissional. Um nutricionista vai saber indicar a real necessidade do seu organismo, baseada na individualidade, histórico e exames de sangue, por exemplo”, explica Ellen.

Segundo ela, após o direcionamento de um especialista é importante entender que esses suplementos não irão substituir as refeições, mas trabalhar em conjunto para alcançar o objetivo desejado. “Manter uma alimentação irregular com o uso dos encapsulados não será efetivo, vai atrasar que a pessoa alcance os resultados esperados e em alguns casos até prejudicar a saúde”, comenta.

Quando trabalhado e acompanhado de forma correta, os benefícios são muitos. Vão desde ganho de massa muscular, diminuição de queda de cabelo e fortalecimento das unhas, até melhorias nas taxas de colesteróis e redução de gordura. “Importante alinhar com o nutricionista os objetivos. Assim o profissional vai apontar quais os momentos para ingerir os encapsulados, seja um pré ou pós-treino, antes ou depois das refeições. Cada produto vai ter seu papel no organismo”, explica a especialista.

Confira algumas sugestões e suas indicações:

Óleo de Cártamo

Produzido por meio da extração das sementes oleaginosas da planta Carthamus Tinctorius L. é rico em ômega 6 e 9. “A dica é combiná-lo com outro encapsulado para potencializar o seu efeito. O cártamo auxilia nos processos de produção de energia, potencializa o desempenho em sessões de treinos mais intensas, combatendo o catabolismo, auxiliando na recuperação pós treino e reduzindo o colesterol ruim LDL”, explica a nutricionista.

O encapsulado da Bio Mundo de Óleo da cártamo + cafeína, combina as propriedades termogênicas do óleo de cártamo, e da cafeína.

Óleo de Coco

O encapsulado de óleo de coco traz grandes benefícios para a saúde. “Possui propriedades que acelera o metabolismo, auxiliando no emagrecimento, hidrata a pele e o cabelo, colabora na diminuição da produção de Radicais Livres, regula a função intestinal e promove o aumento do HDL, colesterol bom”, destaca Ellen.

O Encapsulado de Óleo de Coco é rico em ácidos de cadeia média, de fácil metabolização e baixa capacidade de oxidação no organismo.

Óleo de Chia

Além de favorecer o emagrecimento, o óleo de chia promove a sensação de saciedade. Também auxilia no controle de glicemia, importante para os diabéticos. “O consumo regular de chia previne doenças cardiovasculares, efeito antioxidante e combate ações de Radicais Livres”, completa a nutricionista. O encapsulado de Óleo de Chia é rico em Ômega 3, 6 e 9.

Fonte: www.biomundo.com.br