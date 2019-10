Bazar da Uopeccan com mercadorias apreendidas pela Receita Federal será realizado nesta semana

Quem ainda não garantiu o presente do dia das crianças ou pensa em comprar mais um, pode aproveitar o bazar da Uopeccan com mercadorias apreendidas pela Receita Federal que será realizado no auditório do Núcleo Solidário nos dias 02,03 e 04 de outubro, das 9h às 17h, no bairro Santo Onofre, em Cascavel. Eletrônicos, perfumes, brinquedos, material escolar, roupas, tapetes, itens de pescas e muito mais serão comercializados e a renda será revertida para a manutenção do Complexo Hospitalar Uopeccan.

Senhas serão distribuídas para melhor organização. O limite de compra por CPF é de R$700 ou um único produto, caso ele ultrapasse o valor estipulado pela Receita Federal. Os itens poderão ser pagos em dinheiro ou cartão de crédito e débito.

O núcleo solidário fica na Rua Potiguaras, 880, no bairro Santo Onofre, em Cascavel. Mais informações (45) 2101-7400 / 2101-7124.