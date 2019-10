Bazar da Uopeccan abrirá neste sábado

Neste sábado (19), das 8h às 11h30, haverá atendimento especial no Bazar Solidário do Hospital do Câncer Uopeccan de Cascavel. O bazar conta com vestuário feminino, masculino e infantil, também estarão à venda os produtos promocionais do Hospital, como camisetas, sacolinhas de lixo, exemplares do livro Anjos do Bem, popsockets, mousepad, canecas e necessaires.

O Bazar, funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial das 8h às 11h30 e a tarde das 13h30 às 16h30, na quarta-feira não é fechado para o almoço. O bazar abre aos sábados uma vez por mês. O principal objetivo é atender todas as pessoas que não conseguem ir até o local nos horários comerciais.

O bazar é localizado na Rua Potiguaras, 880, bairro Santo Onofre, em Cascavel/PR. Os interessados em fazer as suas compras devem levar sacolas e, caso alguém tenha itens para doação serão recebidos na data.