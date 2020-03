Bazar da Apae neste sábado terá mais de cinco mil itens

Mais de cinco mil peças de vestuário e calçados serão disponibilizados para comercialização junto à população, durante o Bazar da Apae deste sábado (14), das 8h às 18h, no refeitório da instituição. A Apae fica na rua Manaus, 3990, no bairro Tropical.

São vários itens que vão de R$ 1 a R$ 40. Os produtos são resultado de doação do comércio e da população em geral. Os recursos adquiridos serão revertidos para a manutenção dos serviços prestados aos alunos e para colaborar com a construção do centro de saúde que está sendo construído na Avenida Guaíra e com 50% da primeira etapa concluída.

O diretor Social da Apae de Cascavel, João Luiz Maschio, explica que a ideia nasceu de um grupo de mulheres, que doaram peças e ainda conseguiram o apoio do comércio local. A ideia é oferecer produtos de qualidade a preços baixos e angariar um número expressivo de recursos para ajudar a Apae.

O centro de saúde terá 2.320,50 metros quadrados, com espaços destinados à fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, psicologia, hidroterapia, pediasuit, entre outros serviços.

Números

Por mês, na área da saúde, a Apae de Cascavel realiza 5.300 atendimentos. Ao ano, são servidas 90 mil refeições a alunos e colaboradores. São 730 atendimentos ao mês na área da Assistência Social.