Batida frontal deixa vítima em estado grave no oeste

Uma batida frontal violenta deixou uma pessoa em estado grave na noite desse sábado (14) no km465 da BR-369 próximo a Corbélia no oeste do Estado.

O acidente foi registrado por volta das 20h20. A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atendimento desse acidente.

Os veículos envolvidos foram um vectra com placas Ubiratã e um GM S-10 placas de Foz.

Os vestígios indicaram que o veículo Vectra, que seguia no sentido Corbélia invadiu o fluxo oposto de circulação, colidindo frontalmente com o veículo S10 que seguia no sentido Ubiratã.

O condutor do Vectra, um homem, de 25 anos, estava sozinho e ficou preso as ferragens por cerca de 40 minutos, até que a esquipe do samu e da Viapar o retirassem, com fraturas no fêmur e na canela, o homem foi encaminhado para o HU Cascavel.

Os ocupantes da S10 eram dois homens, uma mulher e uma criança de quatro anos. O condutor, homem de 60 anos, sofreu fratura no pé. O outro passageiro fraturou o braço e uma costela. Encaminhados ao hospital de Corbélia.

A mulher e a criança nada sofreram.