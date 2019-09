Batida deixa vítima encarcerada no centro de Cascavel

Uma motorista ficou presa às ferragens após uma batida violenta na esquina das Ruas Curitiba e Marechal Cândido Rondon no Centro de Cascavel na tarde dessa quarta-feira (4).

O veículo Celta seguia pela Rua Marechal Rondon que é preferencial quando foi atingido pelo veículo HB20 que seguia pela Rua Curitiba.

Socorristas do Siate foram acionados para atender a vítima que teve que ser removida do veículo pela porta do caroneiro.

Apesar da dificuldade para remover a vítima, identificada como Sueli Daiane de 25 anos, sofreu ferimentos leves e recusou ser levada ao hospital.