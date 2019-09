Motociclista fica ferido em batida no Centro de Cascavel

Um motociclista ficou ferido ao ser atingido por um veículo na Rua Paraná no Centro de Cascavel na tarde dessa quarta-feira (4).

A batida teria acontecido quando o motorista do veículo que estava estacionado acessou a via batendo no motociclista.

O ferido foi identificado como Alexandre Klaime e teve escoriações pelo corpo e fratura fechada no tornozelo.

Socorristas do Siate prestaram os primeiros atendimentos a vítima que foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da Avenida Tancredo Neves.