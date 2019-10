As atletas iguaçuenses Brendha Leise e Maria Eduarda Maciel, ambas de 17 anos, foram convocadas pela Confederação Brasileira de Basquete para representar o País no Campeonato Sul-Americano de Barranquilla, na Colômbia. As jogadoras participam do projeto Basquete Sem Fronteiras, desenvolvido em parceria pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Itaipu Binacional, Associação de Basquete de Foz do Iguaçu e Colégio COC Semeador. A competição internacional será entre os dias 4 e 9 de novembro.