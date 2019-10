Base do Samu é inaugurada em Tupãssi

Foi inaugurada na segunda-feira (14), a base de atendimento do Samu (Serviço Móvel de Urgência) em Tupãssi. A partir dessa terça-feira (15), o serviço já está a disposição da população.

A base está localizada próximo a delegacia e ao hospital e atende com plantão 24h e terá uma equipe de socorristas e ambulância própria que já está operando e casos de urgência e emergência através do telefone 192.

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Ailton Caeiro da Silva, secretária de Saúde Dahiane Locatelli, o diretor geral do Consamu José Peixoto da Silva Neto, o presidente do Consamu Jucenir Leandro Stentzler, diretor de enfermagem Carlos Augusto Pereira, vice-prefeito Paulo Leonel Santana, presidente da Câmara de Vereadores Marcos Farias e demais vereadores presentes.

O prefeito Ito destacou a importância de contar com a base no município, ” Nós buscamos junto ao Consamu a instalação de uma base em nosso município pois sabemos a importância para a nossa região, quanto mais próxima a ambulância estiver de uma ocorrência, maiores as chances de se preservar a vítimas de acidentes”, destacou o prefeito.

A inauguração contou ainda com uma benção ao local e aos profissionais feita pelo padre, Sérgio Rodrigues, pároco da cidade.

Veja quando chamar o Samu:

Na ocorrência de problemas cardio-respiratórios;

Intoxicação e envenenamento;

Queimaduras graves;

Na ocorrência de maus tratos;

Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;

Em tentativas de suicídio;

Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito;

Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

Afogamentos;

Choque elétrico;

Acidentes com produtos perigosos;

Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns);

Agressão por arma de fogo ou arma branca;

Soterramento, Desabamento;

Crises Convulsivas;

Transferência inter-hospitalar de doentes graves;

Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.

Quando não chamar o Samu:

Febre prolongada;

Dores crônicas;

Vômito e diarreia;

Levar pacientes para consulta médica ou para realizar exames;

Transporte de óbito;

Dor de dente;

Transferência sem regulação médica prévia;

Trocas de sonda;

Corte com pouco sangramento,

Entorses;

Cólicas renais;

Transportes inter-hospitalares de pacientes de convênio;

Todas as demais situações onde não se caracterize urgência ou emergência médica.

IMPORTANTE: Nestes casos e em todos os casos sem caracterização de urgência ou emergência, o paciente poderá ser encaminhado ao posto de saúde ou então as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) mais próximas.