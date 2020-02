Bares e restaurantes lotam com Show Rural

Se de dia o Show Rural lota o Centro Tecnológico Coopavel, à noite quem recebe grande público são os bares e os restaurantes de Cascavel. E muitos dão aquela esticadinha nas casas noturnas.

Gerente de uma casa noturna, Ana Claudia Kissner Batista diz que desde domingo (2) o público aumentou. “Sentimos uma melhora em relação ao movimento. Na segunda, que é um dia atípico e normalmente nem abrimos, tivemos um movimento bom e espontâneo de pessoas que nos disseram ser de fora da cidade e que estavam aqui por conta do Show Rural”.

Para atender a demanda e garantir bom atendimento, muitos estabelecimentos tiveram que fazer ajustes na rotina. Funcionários extras, horário e expediente alongados, além de buscarem mais atrações musicais. “Ampliamos o horário de atendimento. Não abrimos na segunda-feira à noite, mas, devido à feira abrimos, e foi muito bom”, comemora José Roberto Guilherme, dono de um restaurante.

Proprietário de outra casa noturna, Marcelo Carlesso conta que as reservas para quinta (6) e sexta-feira (7) já estão esgotadas e que, para atender a demanda extra, precisou estender o atendimento. “Antecipamos o nosso horário de abertura da casa, além disso, estendemos mais um dia, que é a quarta-feira”.

“Alguns visitantes acabam passando pelo estabelecimento, mas a maioria dos frequentadores é o pessoal que trabalha no evento”, acrescenta Ana Claudia.

O Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Oeste do Paraná aponta que apenas em dois dias de feira houve um crescimento de 20% no movimento com relação a 2019.