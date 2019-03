Barça recebe Lyon de olho nas quartas

Zurique – O Barcelona recebe o Lyon nesta quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, às 17h (de Brasília). O clube francês tem a difícil tarefa de buscar a classificação no Camp Nou e contra um Messi inspirado.

O treinador Bruno Genésio, porém, aposta na classificação, enquanto o volante do clube catalão, Arthur, disse que o Barça tem que entrar em campo concentrado.

“Temos que nos inspirar no jogo contra o Manchester City (vitória por 2 a 1, na fase de grupos). O contexto é diferente, mas tudo é possível no futebol. Temos 34% de chance de nos classificar. Eu não acho que o jogo vai terminar 0 a 0”, disse o treinador do Lyon, lembrando da igualdade sem gols ocorrida no jogo de ida, na França.

No Barça, que não conta com o zagueiro Vermaelen e o meia Rafinha, por lesão, o volante Arthur diz estar preparado para enfrentar um Lyon inspirado: “Sabemos os riscos que corremos contra o Olympique de Lyon. Precisamos estar concentrados, enfrentar o duelo com respeito e jogar o melhor possível”.

Outro jogão

Também às 17h desta quarta-feira, o Bayern de Munique recebe o Liverpool, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ida, um 0 a 0 deixou tudo em aberto para o segundo confronto. Os Bávaros, porém, vivem a melhor fase na temporada e estão confiantes. A equipe se tornou líder do Campeonato Alemão, no último domingo, está invicta a sete jogos e tem jogadores em grande fase, como polonês Robert Lewandwoski, que se tornou o maior artilheiro estrangeiro da Bundesliga.