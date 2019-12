Barça e Real fazem primeiro “El Clásico” da temporada

Barcelona – Depois de quase dois meses, finalmente o primeiro clássico entre Barcelona e Real Madrid na temporada será realizado. Nesta quarta-feira (18), o Camp Nou será o palco do “El Clásico”, com bola rolando a partir das 16h (de Brasília), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Anteriormente marcado para o dia 26 de outubro, o clássico foi adiado por conta de conflitos políticos na Catalunha.

Para o jogo de hoje, o Barcelona chega como líder do Espanhol, empatado como Real Madrid em pontos, mas levando a melhor nos critérios de desempate. Uma vitória nesta quarta vai fazer com que o time catalão abra três pontos sobre os merengues, o que é de extrema importância para o treinador Ernesto Valverde. “Em jogos como este, tudo é equilibrado. Há muito em jogo, mas gostaríamos de estar à frente depois do apito final. O Real Madrid costuma jogar bem com muita intensidade no Camp Nou”.

Se de um lado tem um Barcelona líder nos critérios de desempate, do outro existe um Real Madrid com a chance de tomar a liderança da competição com uma vitória nesta quarta. Zinedine Zidane, treinador do Madrid, falou sobre o que espera deste clássico. “É para desfrutar, independentemente do que acontecer. Começamos o jogo com onze contra onze e sabemos o que enfrentamos: um time muito bom, que mostra que é exatamente isso há algum tempo”.

As equipes

Para este jogo, o Barça deverá formar com: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, De Jong, Messi, Suarez e Griezmann. Já o Real Madrid deverá ir a campo com: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Benzema e Vinicius Jr.