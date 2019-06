Barbara Veiga lança livro em Cascavel no dia 14

No dia 14 de junho, Cascavel recebe na Biblioteca Pública Sandálio dos Santos, uma palestra, exposição fotográfica e lançamento do livro ‘Sete Anos em Sete Mares’ que nas palavras de Barbara Veiga conta a jornada de uma mulher que escolheu se lançar ao mundo com vinte e poucos anos, abrindo mão dos amigos e do conforto, para se entregar a causas que possam ajudar a melhorar o planeta.

A história em 80 países, solidão, saudades de casa e muitas aventuras

Após cruzar oceanos, atuar em causas socioambientais em mais de 80 países e visitar as regiões mais inóspitas do mundo, Barbara Veiga, fotógrafa, documentarista e jornalista, conta suas emocionantes experiências ao passar sete anos morando no mar. São relatos sobre a paixão pela vida marinha e seus ensinamentos sobre aprender a confiar nas pessoas, ser uma mulher em um meio predominantemente masculino, a solidão e saudade de casa em aventuras em meio a piratas e prisões no Caribe, mas, acima de tudo, sobre uma vida trabalhando em causas de impacto socioambiental.

Barbara Veiga

Fotógrafa e documentarista com experiência de atuação em mais de 80 países, Barbara Veiga uniu o jornalismo à fotografia e posteriormente ao audiovisual em parceria com organizações mundiais como Greenpeace, Sea Shepherd, Amazon Watch e Avaaz.

Pela Rede Globo, realizou uma série de videorreportagens para o Fantástico, além de ter seus registros publicados em veículos como o site da BBC, matérias pelo The Guardian, The Los Angeles Times, The Australian e Vanity Fair.

Através da fotografia foi premiada pela National Geographic pelo trabalho “Pelo Homem, Pela Natureza”, exposto em Paris, no Jardin des Plantes (2011), além de Cannes, neste mesmo ano, durante o Festival de Cinema. Autora do livro “Sete Anos em Sete Mares”, que acaba de passar por 10 cidades no Brasil e Europa.

SERVIÇO:

Palestra, Exposição fotográfica e Lançamento do livro

‘Sete Anos em Sete Mares’ será lançado no dia 14 de junho, às 19h, na Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, com exposição fotográfica da Sala Verde e

palestra à comunidade francesa, também aberta ao público!

Entrada gratuita

Adquira o livro pelo site: www.martinsfontespaulista.com.br

Título: Sete anos em sete mares

Autora: Barbara Veiga