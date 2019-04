Banho de canela para ficar irresistível e atrair um grande amor

Além de ser termogênica e auxiliar no tratamento de doenças, a canela auxilia áreas espirituais. Com esse banho você vai conseguir afastar todas as más energias e vai conseguir ter uma nova oportunidade no amor. Veja como preparar o banho:

Materiais:

2 colheres de canela;

1 ramo de arruda;

1 ramo de alecrim;

2 litros de água.

Vamos explicar agora a utilização de cada ingrediente do banho de canela para atrair homens.

A canela neste banho vai servir para atração, para deixar você mais “cheirosa” e irresistível aos olhos dos homens. Esse ingrediente é conhecido como sendo o ingrediente da conquista e do amor e isso devido aos seus poderosos poderes nos banhos.

A canela, juntamente com outros ingredientes, serve para formar um banho poderosíssimo para atrair homens e ficar irresistivelmente atraente.

Um desses ingredientes é o alecrim. Ele é conhecido pelo seu excelente poder nos banhos de atração de sorte. A canela serve para atrair e o alecrim para dar sorte e juntos formam uma excelente aliança neste banho.

A arruda é opcional, mas recomendamos vivamente que o utilize no seu banho. Essa planta tem o poder de afastar as más energias, inveja, olho gordo e muito mais. Ela afasta de você, da sua aura e da sua alma todas as coisas ruins que a tentam atacar.

Modo de preparo:

Coloque os 2 litros de água fervendo e adicione-lhe de imediato as 2 colheres de canela em pó.

Mexa cerca de 1 minuto e após isso pode adicionar o ramo de arruda e o ramo de alecrim.

Deixe ferver mais 1 a 2 minutos e desligue a fervura.

Quero relembrar aqui que convém os ramos de alecrim e arruda estarem bem verdes, assim terão um efeito ainda maior!

Deixe a mistura arrefecer, coe e fique apenas com a água que vai ser necessária para o banho de atração e sedução.

Como tomar o banho:

Tome um banho de água simples primeiro, mas não use sabão, apenas água;

Deite a mistura obtida anteriormente do pescoço para baixo enquanto mentaliza seus desejos. Deixe o seu corpo secar naturalmente.

O banho pode ser tomado em qualquer lua e dia da semana. Vista uma roupa interior clara e aproveite os seus enormes benefícios!