Banho com flores: atraia boas energias com os poderes da primavera

A estação mais bonita do ano chegou! Se você quer celebrar a primavera, nada melhor do que banho com flores para recuperar as energias e atrair coisas boas. Pensando nisso, separamos banhos poderosos para você alcançar seus objetivos com a ajuda na natureza:

Banho para ganhar dinheiro: Retire uma pétala de uma rosa amarela e guarde dentro da sua carteira. Ferva o que sobrar da flor em um litro de água. Coe, espere esfriar e, depois do seu banho diário, despeje o preparado no seu corpo, do pescoço para baixo. Espere seu corpo secar naturalmente. Em seguida, reze o Salmo 39, enrole a pétala da carteira com uma nota de dinheiro de qualquer valor e dê a quem necessite mais do que você. Jogue as sobras do banho em um vaso com flores e cuide da planta com carinho.

Banho para mandar embora as energias negativas: Ferva flores vermelhas, folhas de poejo e um punhado de sal grosso em três litros de água, durante três minutos. Espere o preparado amornar e jogue o banho do pescoço para baixo. Fique alguns minutos com o preparado no corpo e, enquanto isso, pense que tudo de ruim na sua vida está indo embora. Depois, tome um banho normal. Jogue os restos no lixo.

Banho para aliviar cansaço: Coloque folhas de alface, pétalas de rosas vermelhas e brancas, folhas de pitanga e um punhado de camomila em três litros de água morna. Deixe descansar por alguns minutos e coe. Em seguida, tome seu banho habitual e despeje o preparado em seu corpo, do pescoço para baixo. Use uma toalha branca macia para se enxugar. Jogue os restos do banho no lixo e volte a usar a toalha normalmente.

Banho para atrair olhares de um amor: Separe sete pétalas de rosa vermelha, três colheres de mel e dois litros de água. Ferva a água, desligue e acrescente as pétalas de rosas e as colheres de mel. Depois do banho habitual use a água para se banhar do pescoço para baixo. Os restos do banho devem ser jogados em água corrente.